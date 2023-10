Laut einer Unternehmenssprecherin will Akkodis noch einen zweiten Standort in Mitteldeutschland ausbauen. In Leipzig soll die Zahl der Mitarbeiter, ähnlich wie in Magdeburg, auf 200 wachsen. Nach eigenen Angaben sind für den Ingenieur- und IT-Dienstleister weltweit 50.000 Ingenieure und Digitalexperten tätig.