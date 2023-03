Auch , was die Wortwahl angeht, seien sich beide Seiten einig gewesen. IWH-Chef Gropp sprach von einer überspitzten Formulierung seines Kollegen Holtemöller. Zwar kam von Seiten des IWH keine Entschuldigung, aber man wolle künftig stärker darauf achten. Minister Schulze mahnte einen bewussteren Umgang mit Sprache an. Es sei "immer wichtig, auf Worte zu achten", auch für die Wissenschaft.

Dem Gespräch war ein teils heftiger Streit vorausgegangen. In mehreren Interviews hatten Holtemöller und Gropp die Umstände der geplanten Intel-Ansiedlung in Magdeburg kritisiert. Sie hatten Höhe und Sinnhaftigkeit der Subventionen für die Intel-Ansiedlung in Frage gestellt. Holtemöller hatte unter anderem darauf hingewiesen, dass seiner Einschätzung nach die Infrastruktur in Magdeburg für Intel nicht ausreichend ausgebaut sei und dass geeignete Fachkräfte fehlten. So brauche Magdeburg beispielsweise ein ICE-Anschluss und eine gute öffentliche Anbindung an das zukünftige Werksgelände.