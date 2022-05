Die Jugendfeuerwehr Magdeburg-Olvenstedt gehört zu den besten Deutschlands. Beim Bundesentscheid des Internationalen Jugendfeuerwehr-Wettbewerbs am Sonnabend kam die Mannschaft auf Platz zwei und löste damit ein Ticket zur Weltmeisterschaft. Deutscher Meister wurde erstmals eine Mädchenmannschaft, sie kommt aus Oberneukirchen in Bayern. Bronze holte sich das Team aus Möllenbeck-Krankenhagen in Niedersachsen.