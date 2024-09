Projekte wie "Stabil" sollen jungen Menschen helfen, ins Berufsleben zu finden.

Der Ausbildungsmarkt in Sachsen-Anhalt braucht Migration, heißt es von der Arbeitsagentur.

2023 haben etwa 60 Prozent der geförderten jungen Menschen sechs Monate nach Abschluss der Maßnahme eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen.

Kurz vor 12 Uhr in einer Küche in Magdeburg-Buckau. Das heutige Tagesgericht brutzelt auf dem Herd, es gibt Hähnchen-Curry. Gekocht hat es Kevin Schulze. Er nimmt hier in den Räumlichkeiten des Bildungsträgers SBH Nordost seit fünf Monaten am Projekt "Stabil" teil. Das soll ihm helfen, den Schritt ins Berufsleben zu schaffen.

Zahl junger Arbeitsloser in Sachsen-Anhalt stagniert

Der 17-Jährige hat seit ein paar Jahren mit privaten Problemen zu kämpfen. Die Schule kommt irgendwann zu kurz. Das positive Gefühl, das er in der Grundschule noch hatte, verändert sich. Bis zu den ersten Jahren in der Sekundarschule sei er immer gern und motiviert zum Unterricht gegangen. "Das Lernen hat Spaß gemacht", erzählt Kevin Schulze. Das ändert sich allerdings, als seine Oma stirbt. Er kann sich nicht mehr aufraffen und entwickelt soziale Ängste. Es fällt ihm immer schwerer, sich zu motivieren. "Ich wusste nicht, was ich in dieser Gemeinschaft machen soll", sagt der Magdeburger.