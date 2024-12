Magdeburger Kabarettist Frank Hengstmann gestorben

Der Magdeburger Kabarettist Frank Hengstmann ist tot. Wie das Kabarett "... nach Hengstmanns" am Montagmorgen bekanntgab, starb er in der Nacht zum 2. Dezember 2024 nach einem langen Kampf gegen den Krebs. Weiter hieß es, die Lücken, die er hinterlasse, seien nicht zu füllen: "Zum einen in unserer Familie und vor allem auf seiner Bühne, dem Hengstmanns Kabarett. Wir lieben Dich! Du wirst fehlen! Gute Reise, Franki." Frank Hengstmann wurde 68 Jahre alt.