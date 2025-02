Zwei von drei der befragten Kabaretts sehen es als existenzbedrohend an, wenn das Durchschnittsalter im Publikum kontinuierlich steigt. Macht Ihnen das Sorgen?

Natürlich macht man sich da schon mal den einen oder anderen Gedanken und wünscht auch den Zuschauern, die zu uns kommen, die unsere Existenz mitsichern, eine lange Gesundheit.

Aber es ist ja das Problem, dass die Jugendlichen, oder was wir heute die Jugend nennen, nur sehr schwer den Schritt über die Schwelle eines Kabaretts tut, weil sie einfach auch gar nicht vorbereitet sind auf das, was wir im politischen Kabarett betreiben.

Sind die jüngeren Generationen eine andere Art Humor gewöhnt?

Sie wissen gar nicht mehr, was Satire ist. In einem Land, das wir früher mal gewesen sind, ging das ja schon an der Schule los. Da gab es die Schüler-Kabaretts, dann gab es Jugend-Kabaretts. Die sind ganz automatisch und ganz organisch reingewachsen in das, was wir dann das Erwachsenen-Kabarett oder die Berufs-Kabaretts genannt haben. Die wussten schon was anzufangen mit dem Stilmittel der Satire. Das ist ja heute gar nicht mehr der Fall.

Vielleicht liegt es auch am Nachwuchs auf der Bühne. Der fehlt, oder?

Das weiß ich jetzt nicht, ob das an dem Nachwuchs liegt. Es kommt erstmal auf die Qualität an, die auf der Bühne geboten wird. Und wir haben ja bei uns in Magdeburg eine Reihe engagierter Lehrer, die mit ihren älteren Klassen ins Kabarett kommen. Und wir erleben auch, dass, wenn die Jugendlichen kommen und einmal drin sind, sie auch von dem angetan sind, was sie dort sehen.

Also die laufen dann teilweise schon in der Pause mit ihren Smartphones durchs Foyer und dann hört man auch so Gesprächsfetzen wie: Da musst du mal mitkommen, da hörst du Sachen, die hörst du sonst überhaupt nicht. Oder: Ich komme nochmal, wenn du mitgehst.

Und das wird dann im Netz verbreitet. Machen Sie das eigentlich selber auch, dass Sie versuchen, Social Media zu nutzen, um an junge Leute ranzukommen?

Wir nutzen Social Media, obwohl ich dieser Sache etwas skeptisch gegenüberstehe. Aber wenn es Werbezwecken dient, dann bedienen wir das auch ohne, dass wir da jetzt große Kommentare oder irgendwelche Sachen abliefern.

Haben Sie die Erfahrung schon machen dürfen, Herr Pölitz, dass aus den jungen Leuten das neue Stammpublikum wird?

Die Erfahrung haben wir schon machen dürfen. Aber es ist leider eben nicht in der Anzahl oder in der Masse, die es eigentlich sein müsste, wenn man, sage ich mal so, das biologische Verhältnis ausgleichen würde.