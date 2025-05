Die Trogbrücke am Wasserstraßenkreuz nördlich von Magdeburg wird ab Montagnachmittag wieder mit Wasser befüllt. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe am Freitag mit. Damit enden wie geplant sieben Wochen der Trockenlegung. In dieser Zeit wurde das Bauwerk inspiziert, gewartet und gereinigt. Außerdem wurden kleinere Reparaturen vorgenommen.