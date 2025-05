Die Trogbrücke am Wasserstraßenkreuz nördlich von Magdeburg wird seit dem frühen Montagnachmittag wieder mit Wasser befüllt. Nach MDR-Informationen laufen seit dem frühen Nachmittag rund 4.000 Liter pro Sekunde in den Trog – der so voraussichtlich am späten Abend wieder gefüllt ist.