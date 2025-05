Nach Inspektion Trogbrücke bei Magdeburg wieder geflutet: Ab Freitag fahren wieder Schiffe

20. Mai 2025, 15:21 Uhr

Am Wasserstraßenkreuz bei Magdeburg war die imposante Trogbrücke sieben Wochen lang trockengelegt. In dieser Zeit wurde sie inspiziert, gewartet und gereinigt. Am Montag ist das Bauwerk wieder geflutet worden. Schiffe können die Brücke ab Freitag wieder nutzen.