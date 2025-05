Nach Trockenlegung Trogbrücke bei Magdeburg: Schiffe fahren früher als geplant wieder

Hauptinhalt

22. Mai 2025, 15:22 Uhr

Am Wasserstraßenkreuz bei Magdeburg können Schiffe wieder über die Trogbrücke fahren – zwei Tage früher als ursprünglich geplant. Schon seit Mittwoch fließt der Verkehr wieder. Für Fußgänger und Radfahrer ist der südliche Weg auf der Brücke wieder geöffnet, der nördliche folgt am Freitag. Die imposante Brücke über die Elbe war zuvor sieben Wochen lang für eine Inspektion trockengelegt und wurde am Montag wieder geflutet.