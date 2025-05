Am Wasserstraßenkreuz nördlich von Magdeburg fahren wieder Schiffe über die Trogbrücke. Wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe (WSA) MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag mitteilte, ist der Verkehr seit Mittwoch wieder freigegeben. Die ersten Schiffe seien bereits über die Elbe gefahren. Für Fußgänger und Radfahrer ist demnach der südliche Weg am Donnerstag geöffnet worden, der nördliche am Freitag.