Das Kanalbett der Trogbrücke am Wasserstraßenkreuz nördlich von Magdeburg wird seit Dienstag trockengelegt. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe (WSA) mit. Demnach wurde zwischen 14 Uhr und 15 Uhr damit begonnen, das Wasser abzuleiten. Es wird über eine Anlage an der Westseite der Brücke kontrolliert abgelassen. Das dauert voraussichtlich drei Tage. Danach soll die eigentliche Arbeit an dem Bauwerk beginnen.