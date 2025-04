Aus der Trogbrücke über der Elbe bei Magdeburg ist das Wasser abgelassen worden. Marcel Bremer vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag, die Arbeiten lägen sehr gut im Zeitplan. "Die Mitarbeiter und Firmen haben Hand in Hand gearbeitet", so Bremer. Beim Ablassen des Wassers seien einige Gegenstände zum Vorschein gekommen: ein Fahrrad, eine Drohne und ein Schlittschuh.