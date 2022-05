Urgroßvater August war anfangs noch mit Holzkarren von Markt zu Markt gezogen, um Knöpfe, Bettlaken, Nähgarn, Gardinen oder Handtücher zu verkaufen. Und weil Magdeburg damals boomt und zur Großstadt wird, hat er Erfolg: Die Stadt zieht neue Einwohner an, die ihre Wohnungen ausstatten. Und die ihre Kleidung ausbessern und reparieren – Knöpfe und Nähgarn kommen von Karlowsky.

Nachfolger von August wird Hermann Karlowsky, der die Firma zu einem Großhändler macht und ein zweites Geschäft in Magdeburg-Diesdorf eröffnet. Außerdem geht August noch einen Schritt weiter und produziert vieles selbst in einer kleinen Fabrik – Gardinen, Handtücher und Schürzen.

Eines der beiden Kurzwarengeschäfte von August Karlowsky in Diesdorf. Der Bördeort gehört seit 1926 zu Magdeburg. Das Haus steht heute noch in der Straße Alt-Diesdorf. Bildrechte: Karlowsky Fashion GmbH In der DDR nimmt die Geschichte der Karlowskys eine aus heutiger Sicht ziemlich schräge Wendung. Hermanns Frau Frieda Karlowsky kann sich zwar vor einer kompletten Enteignung retten und schließt einen Kommissionsvertrag mit dem Staat – Karlowsky ist nun halb privat und halb staatlich. Aber die Fabrik muss sie vermieten – an den Elektromotorenhersteller ELMO Barleben, einen volkseignen Betrieb (VEB).



Wie viele VEB bekommt der Elektromotorenhersteller den staatlichen Auftrag, auch Konsumgüter herzustellen. ELMO fertigt in der Kurzwarenfabrik von Karlowsky Gummischürzen – schließlich stehen dort Nähmaschinen. Die Gummischürzen gehen an alle Schlachthöfe und Fleischereien, an die gesamte fleischverarbeitende Industrie in der DDR. Alle Gummischürzen im Land kommen also aus Magdeburg-Diesdorf. Und auch alle Schlagsahne-Spritzbeutel. Denn die entstehen aus den Resten, die vom Zuschnitt für die Gummischürzen übrigbleiben.

Thomas Karlowsky und seine Mutter erben, was übrig ist und wohnen über dem Geschäft in Diesdorf. Aber Thomas studiert Sport und wird Kanu-Trainer. Ihm gehört aber immer noch die Fabrik. "Das Grundstück durfte ich nicht betreten und die Miete war 30 DDR-Mark oder so, jedenfalls irrelevant", erinnert sich Karlowsky vage. Kein schönes Erbe für einen jungen Mann.

"Immer wenn das Dach undicht war, hat mich ELMO informiert." Karlowsky hat dann eigenhändig das Dach mit Leinentüchern geteert wie es ihm sein Opa gezeigt hatte. "Das hat mich als junger Bengel alles genervt und ich habe gedacht, sch* drauf." Und weil sein gelber Trabbi schon zehn Jahre alt war, schaltet er im Frühjahr 1989 eine Zeitungsanzeige: Tausche Firmengrundstück gegen einen 53er Wartburg. "Und ich hatte tatsächlich gedacht, dass ich eine Chance habe, ein Firmenobjekt gegen einen Wartburg zu tauschen. Aber es hat sich keiner gemeldet.

Thomas Karlowsky hält die Geschichte der Firma und der Familie wach: eine alte Zuschneide- und Nähmaschine. Bildrechte: MDR/Marcel Roth

Ein halbes Jahr später ist Karlowsky froh, dass der Wartburg-Tausch nicht zustande kam und er darf zum ersten Mal sein kleines Fabrikgelände in Diesdorf betreten. Danach gibt er als frisch gebackener Unternehmer richtig Gas, wird Auftragsproduzent für Spritzbeutel, die auch zum Beispiel an Dr. Oetker gehen. Karlowsky produziert ebenfalls Kochschürzen, erstmals auch aus Baumwolle: "Unten im Keller haben wir Schürzen genäht, in vier Farben, weiß, rot, grün und blau." Aber der Markt für Kochschürzen und -jacken, für die ganze Gastronomie-Szene ist im wiedervereinigten Deutschland längst vergeben.

Eines der ersten Produkte von Karlowsky nach der Wende: Spritzbeutel Bildrechte: MDR/Marcel Roth Einen Fuß hinein bekommt Karlowsky trotzdem. Mit einem noch ungewöhnlicheren Produkt: einer Kellnerbürste. Die ist neu in der Kellner-Ausbildung vorgeschrieben und Karlowsky kann sie in Naumburg besorgen und an einen Großhändler verkaufen. Schürzen lässt er dann in Masse in der JVA in Naumburg nähen.



Schnell lässt er sich den launigen Slogan "Deutschlands Schürzenjäger Nummer eins" schützen. Thomas Karlowsky setzt jetzt ganz auf Schürzen. Eine seiner spektakulären Ideen sind Schürzen, an denen am obersten Knopf ein Swarowski-Stein glitzert.

2010 krempelt Karlowsky die Gastro-Szene für immer um. Gemeinsam mit Fernsehkoch Stefan Marquardt designt er eine Kochjacke. Zu Marquardts Erkennungszeichen Bandana-Tuch, Brille und Bart kommt nun noch die ganz besondere Schürze von Karlowsky.

Wir haben eine Kochjacke designt, die damals revolutionär war. Und sie war schwarz. Thomas Karlowsky