Vor dem Amtsgericht in Magdeburg müssen sich ab Donnerstag drei Erzieherinnen einer Kita verantworten. Den Frauen wird fahrlässige Tötung vorgeworfen . Hintergrund ist ein Vorfall aus dem Oktober 2020: Damals war ein zwei Jahre alter Junge bei einem Kita-Ausflug im Neustädter See ertrunken .

Wie das Amtsgericht in Magdeburg mitteilte, sind für den ersten Verhandlungstag (ab 9:30 Uhr) drei Zeuginnen und eine Sachverständige geladen. In dem Prozess geht es um die Frage, inwieweit die Beschuldigten ihre Sorgfaltspflicht verletzt haben. Der Junge war bei einem Spaziergang mit seiner Kita-Gruppe verschwunden. Sein Fehlen war erst in der Kita bemerkt worden.