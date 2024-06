Hort in Halle geht mit gutem Beispiel voran

Knapp 100 Kilometer südlich von Magdeburg hat sich der integrative Hort "Lebenstraum" in Halle-Neustadt genau diesem Problem angenommen. Noch gibt es den Hort für Ü14 dort nicht, doch es wartet ein leerer Raum auf seinen Einsatz, wie Monique Scheer sagt. Die Leiterin des Horts wollte den vielen Nachfragen der Eltern endlich nachkommen – nun müssen noch das Konzept und der Finanzierungsplan freigegeben werden.

Bildrechte: MDR/Monique Scheer Geplant sei der Hort erstmal für fünf bis zehn Jugendliche mit Behinderung bis 18 Jahren. Die größte Hürde wird es dann sein, altersgerechte Angebote zuschaffen. "Wir merken jetzt schon, dass die Interessen und Bedürfnisse in den unterschieldichen Altersspannen sehr unterschiedlich sind. Sodass es manchmal schwierig ist, allen Kindern im gleichen Maße gerecht zu werden", so Scheer. So werde dann bei den Jugendlichen beispielsweise das Thema Sexualität eine größere Rolle spielen. Doch auch dem will sie sich annehmen: "Da sind wir manchmal schon in der Position, wo wir sagen: Hort über das 14. Lebensjahr hinaus ja, aber ich glaube man muss abgrenzen und individuelle Gruppen einteilen."

Angst, dass Kinder mit Behinderung isoliert werden

Im Hort in Magdeburg wird nun ein letztes Mal der pinke Ranzen für heute aufgesetzt. Für Familie Rohloff ist klar, dass die Betreuung im Hort unter Gleichaltrigen wichtig ist: "Allein schon durch diese Gruppendynamik, die in so einer Gruppe auftritt, lernt sie ganz viel. Sie lernt sich unterzuordnen, sie lernt Abläufe einzuhalten, aufzuräumen oder solche Sachen. Sie hat mit anderen Menschen Kontakt, was für ihr Leben wichtig ist – dass sie mit fremden Leuten auskommt", so Christine Rohloff.

Am Ende ist das Abdringen in die Häuslichkeit auch eine Form von Isolation und steht im krassen Gegensatz zu integrativen oder inklusiven Bestrebungen. Denn im häuslichen Bereich, in der elterlichen Wohnung, werden Behinderte gar nicht wahrgenommen. Andreas Rohloff Vater einer Tochter mit Down-Syndrom

Sollte sich nichts ändern, dann würde Elisabeth wahrscheinlich zu Hause vor dem Fernseher sitzen und nichts tun, so die Eltern. "Am Ende ist das Abdringen in die Häuslichkeit auch eine Form von Isolation und steht im krassen Gegensatz zu integrativen oder inklusiven Bestrebungen. Denn im häuslichen Bereich, in der elterlichen Wohnung, werden Behinderte gar nicht wahrgenommen", sagt Andreas Rohloff. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg