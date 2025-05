Kinderschutz Magdeburg baut neues Gebäude für Minderjährige in Not

22. Mai 2025, 17:02 Uhr

Ein Haus für Kinder in Not: In Magdeburg-Stadtfeld soll ein neues Kinderschutzzentrum entstehen. Noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten starten. Im Mai 2027 soll das Zentrum fertig sein.