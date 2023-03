Female Leader Award Neue "Miss Germany 2023" kommt aus Magdeburg

Kira Geiss ist die neue "Miss Germany". Die 20-jährige Magdeburgerin setzte sich am Sonnabend gegen neun andere Frauen durch. Sie engagiert sich in der Jugendarbeit und will diese nach eigenen Worten in Deutschland großmachen. Statt einer Krone im Schönheitswettbewerb erhält die Siegerin den "Female Leader Award".