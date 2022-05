Katholische Kirche Segen für gleichgeschlechtliche Paare in Magdeburger Kathedrale

Bildrechte: Uli Wittstock/Matthias Piekacz

Offiziell sind Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare in der katholischen Kirche verboten, doch daran halten sich viele Priester in Deutschland nicht mehr. Wie schon im vergangenen Jahr gab es auch am Dienstag wieder bundesweit Gottesdienste mit Segnungen queerer Beziehungen. Neben Berlin war Magdeburg der einzige Ort, der in Ostdeutschland Teil der Aktion war.