In den städtischen Kindertageseinrichtungen und Horten in Magdeburg könnte es am Montag (3. Februar) zu Warnstreiks kommen. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag. Die Gewerkschaft will demnach im Tarifkonflikt mit den Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen den Druck auch in Sachsen-Anhalt erhöhen. Konkrete Einzelheiten sind derzeit aber noch nicht bekannt.