Der Klosterbergegarten in Magdeburg ist eine idyllische Parklandschaft mit altem Gehölz direkt an der Elbe. Oben "auf dem Berge" schimmert dort weiß saniert das Gesellschaftshaus. Vor 200 Jahren als erster Volksgarten im deutschsprachigen Raum angelegt, ist der Garten auch Teil der außergewöhnlichen Stadtführungen von Nadja Gröschner.

Der Park habe die Kulturwissenschaftlerin schon immer fasziniert, weil er durch seine Geschichte als erster deutscher Volksgarten auch Magdeburg in der Welt bekannt gemacht habe, sagt sie und hebt hervor "so etwas freut mich ja als Magdeburgerin immer".

All das kann man nun auch in einer Ausstellung im Gesellschaftshaus nachlesen. Etlichen Tafeln berichten von der wechselvollen Geschichte des Areals, vom Benediktinerkloster auf dem Berge, nach dem der Park heute auch wieder benannt ist, dem späteren Pädagogikum. Und dann sollte den Bürgern der Festungsstadt Magdeburg ein Ausgleich im Grünen geboten werden: Ein Landschaftspark .

Ab den 2000er-Jahren wurde der Klosterbergegarten nach altem Vorbild wieder instandgesetzt und die historischen Strukturen nach den Plänen von Lenné wieder herausgearbeitet, dank der Tourismusinitiative Gartenträume, die sich um historische Parks in Sachsen-Anhalt kümmert. Deren Leiterin Felicitas Remmert benennt die Aspekte des Gartens: die wunderschöne malerische Wegeführung, die von Lenné geplanten Gehölzgruppen, ganz oft nur eine Art an einem Platz, was etwas ganz Besonderes sei. Über einen Teich hinweg schaue man zur sogenannten Frosch-Treppe, einem sehr schönen Gestaltungselement neben dem wunderschönen Gesellschaftshaus, so Remmert.