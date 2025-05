Eine alte Tuchfabrik in Guben in Brandenburg. Der rote Backsteinbau stand lange leer, bevor Gunther von Hagens die Fabrik kaufte. Hier ist eine Dauerausstellung der Körperwelten aufgebaut. Und hier entstehen Plastinate in einem aufwändigen Verfahren. Schon vor dem Eingang begrüßen die Plastinate die Besucher. Sie tragen Hüte, die allesamt in der Fabrik hergestellt wurden.

Auf 3.000 Quadratmetern kann man hier einen Ausflug in die Anatomie des Menschen und verschiedener Tiere unternehmen: Giraffen, ein Otter, ein Hai sind zu sehen – genauso wie Menschen in verschiedenen Posen. Hinter einer Wand aus Plexiglas können die Besucher dabei zusehen, wie aus toten Körpern Plastinate werden.

Bildrechte: Annette Schneider-Solis

Plastinateure stammen zum Teil aus medizinischen Berufen

An mehreren Seziertischen arbeiten die Plastinateure – ein Beruf, den es nicht gibt. "Alles, was man braucht, lernt man hier", erzählt Alexandro Navarro, der gerade einen menschlichen Kopf aufbereitet. Er selbst war Physiotherapeut, kannte den menschlichen Körper gut. Auch andere seiner Kolleginnen und Kollegen kommen aus medizinischen Berufen. Ein Muss ist das nicht. Man brauche vor allem Leidenschaft für seine Arbeit und Interesse, verrät Alexandro Navarro. Geduldig zeigt er, wie er mit einer Pinzette Haut und Fettgewebe entfernt.

Wem der Kopf gehörte, weiß er nicht. Alle Körperspender sind für Bearbeiter und Empfänger anonym. Nur anhand einer Nummer könnten sie zugeordnet werden. Dass es sich bei dem Körperspender um einen Mann handelt, ist anhand der Buchstabenkombination HM zu erkennen. HM steht für Human Male, männlicher Mensch.

Bildrechte: Annette Schneider-Solis

Arbeit für Körperwelten-Ausstellung verändert Sicht aufs Leben

Der Besitzer des Kopfes hatte Krebs. Welchen, das kann Alexandro Navarro nicht sagen. Aber er hat mehrere Geschwüre von Kopf und Hals entfernt. "Man denkt durch diese Arbeit anders über das Leben nach", gesteht Navarro. "Ich lebe heute viel gesünder." An anderen Seziertischen werden Arme und Nervensysteme präpariert. So werden die Körper vorbereitet für die Plastination, nachdem sie bereits wochenlang in einem Formalinbad aufbewahrt wurden. Dorthin werden sie direkt nach der Anlieferung gebracht, um den Verwesungsprozess zu stoppen.

Bildrechte: Annette Schneider-Solis

Silikon in den Körper einbringen – das war die Idee von Erfinder von Hagens

Dass aus toten Körpern Plastinate werden, ist Gunther von Hagens zu verdanken. Als junger Mitarbeiter der Universität Heidelberg war er unzufrieden mit den Anschauungsobjekten, wie er sie vom Medizinstudium kannte. Sie waren entweder in Gläsern in Formalin eingelegt oder in Silikonblöcke eingebettet. Wie wäre es, so von Hagens' Idee, wenn man das Silikon in die Körper bringen würde?

Unmöglich, meinten die Experten. "Unmöglich gibt es nicht, sagte mein Vater damals", erinnert Rurik von Hagens, der heute als Geschäftsführer der Körperwelten fungiert. Gunther von Hagens begann zu experimentieren. Schließlich gelang es ihm, das Silikon in den Körper zu bringen. Das erfolgt in einem mehrstufigen Prozess, bei dem dem Körper zunächst mit Azeton Wasser entzogen wird. Mit Hilfe von Vakuum wird dieses Azeton schließlich entfernt und durch Silikon ersetzt. Nach der Imprägnierung wird der Körper positioniert.

Bildrechte: Annette Schneider-Solis

Echte Körper gespendet von echten Menschen

Alle Muskeln und anatomischen Strukturen werden mit Nadeln und Klammern in die gewünschte Position gebracht, bevor mit einem Gas gehärtet wird. Der gesamte Vorgang kann Wochen oder Monate dauern. Die Plastinateure in Guben haben gut zu tun. "Wir haben noch genug Leichen im Keller", verrät Rurik von Hagens. Insgesamt 3.000 Verstorbene haben ihre Körper nach dem Tod den Körperwelten vermacht, sind bereits zu Plastinaten verarbeitet worden oder warten noch im Formalinbad darauf.

Wir haben noch genug Leichen im Keller. Rurik von Hagens, Geschäftsführer Körperwelten

22.000 weitere potentielle Körperspender stehen auf der Warteliste. Welche Teile ihres Körpers verarbeitet werden, wohin die Plastinate gehen, das wissen sie nicht. Mehr als 95 Prozent aller Plastinate gehen an Universitäten und andere wissenschaftliche Einrichtungen weltweit. Die Anatomie hat Gunther von Hagens mit dem patentierten Verfahren der Plastination revolutioniert.

Bildrechte: Annette Schneider-Solis

Körperwelten-Ausstellung ist umstritten

Nur ein kleiner Teil der Plastinate ermöglicht in Ausstellungen interessierten Laien einen Einblick in die Anatomie des Menschen oder Tieres. In Ausstellungen wie der in der Magdeburger Hyparschale. Inzwischen haben 56 Millionen Menschen weltweit die Körperausstellungen gesehen, nach Veranstalterangaben ist es damit die erfolgreichste Sonderausstellung. Doch es gibt auch Kritik: pietätlos, ethisch bedenklich – das sind die Vorwürfe, die vor allem in Deutschland immer wieder erhoben werden.

Körperwelten-Ausstellung in Magdeburg Die Ausstellung in der Hyparschale Magdeburg kann vom 16. Mai bis 7. September 2025 besucht werden. Geöffnet ist die Schau montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, an Wochenenden sowie Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Letzter Einlass ist jeweils 17 Uhr.



Für die Ausstellung gibt es online Zeitfenstertickets zu kaufen. Erwachsene zahlen unter der Woche 19 Euro, für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren sind es 13 Euro. An Wochenenden und Feiertagen kosten die Tickets jeweils zwei Euro mehr.



Studierende, Azubis, Freiwilligen- und Wehrdienstleistende, Senioren ab 65 und Behinderte erhalten Ermäßigungen.



Die Ausstellung ist nach Angaben der Veranstalter rollstuhlgerecht.

Rurik von Hagens weiß das, sein Vater führte Prozesse deswegen, wollte keine Ausstellungen mehr in Deutschland zeigen. Doch die Nachfrage ist da; wer eine Karte kauft, muss in einem bestimmten Zeitfenster in die Schau gehen.

Gunther von Hagens will selbst zum Ausstellungs-Objekt werden

Rurik von Hagens wird seinen Körper nicht zur Verfügung stellen. Sein Vater und Plastinationserfinder Gunther von Hagens dagegen schon. Er stellt sich vor, dass er – nur mit einem Hut bekleidet – an der Tür zur Ausstellung die Besucher begrüßen wird. Auch für Gunther von Hagens' Vater war klar, dass er Körperspender ist. Der im Alter von 104 Jahren Gestorbene wartet derzeit im Formalinbad darauf, in ein Plastinat verwandelt zu werden.