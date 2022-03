Kritik ist wichtig, aber Kritik setzt voraus, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Dem Nörgler reicht es, seine eigenen Vorurteile bestätigt zu sehen. Das zeigt sich exemplarisch bei der Debatte um die Ansiedlung der Chipfabrik des Großkonzerns Intel . Berufsnörgler erobern das Netz und wissen schon, dass die Investition scheitern wird, weil die Politiker nicht in der Lage sind, so ein Projekt zu stemmen.

Allerdings waren es ja gerade eben jene Politiker, die diese Ansiedlung für Magdeburg auf den Weg brachten. So mancher glaubt auch zu wissen, dass bei Intel nur Billigjobs und Leiharbeit angeboten werden, dabei verdient man in der Halbleiter-Industrie mindestens so viel wie im Automobilbereich. Dass wertvoller Ackerboden versiegelt wird, ist ein weiterer Kritikpunkt, der merkwürdigerweise beim Bau von Autobahnen oder Ortsumgehungen keine Rolle spielt.