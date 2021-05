"Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen." So steht es im Grundgesetz. Was aber macht man, wenn die Pflicht zur Last zu werden droht, zum Beispiel wegen steigender Kosten? Man sucht nach einer Möglichkeit, das Eigentum loszuwerden, in der Hoffnung, dass andere möglicherweise besser mit dieser Pflicht umzugehen wissen.