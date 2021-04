Schwierige Finanzlage Kostenloses Schülerticket in Magdeburg wackelt

Es ist ein Projekt mit großer Wirkung: Alle Schüler in Magdeburg sollen ab September kostenlos Bus und Bahn fahren dürfen und das auch nach der Schulzeit und am Wochenende. Das soll auch dazu führen, dass weniger Kinder morgens mit dem Auto zur Schule gebracht werden. Und so war das Projekt bereits zweimal im Stadtrat beschlossen worden. Doch nun könnte es vom Landesverwaltungsamt gekippt werden. Die Finanzprüfer haben Bedenken angesichts der angespannten Haushaltslage.