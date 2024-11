Unbekannte haben am Mahnmal für die Alte Synagoge in Magdeburg Kränze zerstört, die dort am 9. November in Gedenken an die Reichspogromnacht niedergelegt worden waren. Das teilte Tobias Krull, Vorsitzender der AG Magdeburg der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, mit. Die Polizei bestätigte den Vorfall. Sie ermittelt wegen Störung der Totenruhe.