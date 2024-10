Zu gut einem Drittel der Taten kam es laut Statistik in den Stadtteilen Altstadt und Buckau, allen voran am Hasselbachplatz und im Gebiet rund um das Rathaus. Auch am Areal rund um den Hauptbahnhof gab es vergleichsweise viele Taten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Stadtteil Neue Neustadt: Hier wurden vor allem am Moritzplatz und am Nicolaiplatz Vorfälle verzeichnet.