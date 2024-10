Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MVB sorgten täglich für Mobilität in der Stadt. Verdi-Verkehrsexperte Paul Schmidt ergänzte, wer guten Nahverkehr wolle, müsse investieren. Tom Bruchholz vom Magdeburger Fahrgastverband sagte, die MVB seien in den vergangenen Jahren kaputt gespart worden. Schon jetzt sei das Unternehmen in einem desolaten Zustand. Weitere Kürzungen würden zu einer drastischen Ausdünnung des Angebots führen.