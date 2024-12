Mit einer ungewöhnlichen Spendenaktion hat eine Magdeburgerin 19.000 Euro gesammelt. Sie hatte seit dem Sommer dazu aufgerufen, Kronkorken aufzuheben. Insgesamt 48 Tonnen kamen so bis Dezember zusammen, die eine Recyclingfirma zu Geld machte. Am Donnerstagnachmittag bekam der Magdeburger Förderkreis krebskranker Kinder den Spendenscheck überreicht.

Auf die Idee, Kronkorken zu sammeln, kam die Initiatorin Isabell Glossmann durch Zufall. Bei einer privaten Feier sprach sie Bekannte an, warum diese Kronkorken in einem kleinen Eimer sammelten. Die erzählten daraufhin, dass sie mit diesen für eine Spendenaktion in ein anderes Bundesland fuhren.

Das Interesse war geweckt und Glossmann beschloss diese Aktion auch in Sachsen-Anhalt auf die Beine zu stellen. Startschuss für die Aktion war zu Beginn der Fußball-Europameisterschaft am 14. Juni. Glossmann verbreitete den Aufruf über eigens eingerichtete Seiten bei Social Media. Gastronomen, Schulen sowie Autohäuser beteiligten sich.

Vom 9. bis zum 13. Dezember nahm die Firma Fegert Recycling an all ihren Standorten in und um Magdeburg die in Tüten, Kisten und Eimern gesammelten Kronkorken entgegen. Wie eine Firmenmitarbeiterin MDR SACHSEN-ANHALT sagte, wurden die vielen Kronkorken in den letzten Tagen gewogen und schließlich eine Gutschrift erstellt.