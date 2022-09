Wie viele rätselt auch Oliver Vogt über die Frage, warum die Zuschauer oft wegblieben. Teilweise läge es vielleicht an der finanziellen Lage, teilweise daran, dass die Menschen sich ans zu-Hause-bleiben gewöhnt hätten, teilweise an Verunsicherung wegen Corona-Regelungen , vermutet er. "Wenn ich genau wüsste, wieso Leute kommen oder nicht kommen, dann wäre ich reich", sagt er und ergänzt schulterzuckend: "Ich bin ja auch ratlos und kann nur Vermutungen anstellen."

Obwohl die Zeiten nicht einfach sind, kommt aufgeben für Oliver Vogt nicht in Frage. "Noch ist die Kraft da, dass man sagt, wir machen noch ein neues Programm. Wir üben noch neue Songs. Wir gehen auf die Suche nach neuen künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten", erzählt er. "Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass die Kultur wieder mehr in die Köpfe der Menschen kommt, wieder mehr zum Grundbedürfnis wird." Live sei einfach anders und wir bräuchten bestimmte Kulturangebote, um nicht zu verrohen. Aber die Rückgewöhnung, "die braucht Zeit".

Von Seiten der Stadt gebe es große Bemühungen, die Kulturschaffenden zu unterstützen. Aber die Kommunen alleine seien dazu nicht in der Lage. Derzeit hoffe sie, dass man sich mit dem Land und dem Bund auf Unterstützungen einigen könne. "Unsere Stadt lebt von Vielfalt und Kultur. Kultur ist mehr als nur Spielerei, sondern ein wichtiger Standortfaktor. Wir werden also für die Kulturszene kämpfen." Die Kultur spüle auch Geld in die Stadtkassen, sorge für ein besseres Sozialklima oder dafür, dass Menschen in der Stadt wohnen blieben. Aber das sei schwer in Zahlen messbar.