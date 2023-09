Magdeburg zeigt Ausstellung zur vor 60 Jahren geschlossenen Kunstgewerbe- und Handwerkerschule.

Vor 100 Jahren ist Magdeburg eine Stadt der Moderne gewesen.

Kunstgewerbeschule war Ausbildungsstätte bekannter Künstlerinnen und Künstler.

In Erinnerung an die Schließung der Kunstgewerbe- und Handwerkerschule Magdeburg vor 60 Jahren zeigt das Forum Gestaltung die Ausstellung "Absolvententreffen". Darin sind Arbeiten von 20 Absolventinnen und Absolventen zu sehen, die nach ihrer Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Magdeburg in ihren jeweiligen Fächern national und international reüssierten.

Mit der Kunstgewerbeschule ist die heutige Landeshauptstadt Magdeburg vor 100 Jahren eine Stadt der Moderne und sehr fortschrittlich gewesen. Die kreative Ausbildungsstätte wirkte einflussreich, parallel zum Bauhaus, und konnte auf eine Tradition bis 1793 zurückblicken, die 1963 jedoch – nach 170 Jahren – ein plötzliches Ende fand. Zeitzeugen hätten erzählt, die Schulschließung sei abrupt, unvorbereitet und bilderstürmerisch gewesen, berichtet der Leiter des Forum Gestaltung, Norbert Pohlmann. Neben Gemälden sind beim "Absolvententreffen" auch Plastiken aus Metall zu sehen. Bildrechte: Norbert Pohlmann

Warum die Schließung 1963 erfolgte, ist nur bedingt zu belegen – sicher waren es politische, aber auch ökonomische Gründe – doch solle das in der Ausstellung gar nicht vertieft werden, sagt Kurator Norbert Eisold. Vielmehr geht es um die Wirkungsgeschichte der Schule, also was und in welch hoher Qualität die Absolventinnen und Absolventen seit den 50er-Jahren bis heute auf Papier, auf Leinwand oder in Form gebracht haben.

Künstler aus Magdeburg mit Strahlkraft

Wer in der Schau beispielsweise die handgroßen, filigran geschnittenen Papierskulpturen von Eberhard Dorschfeld betrachtet oder das Gemälde "60 Unterbrechungen, Striche in 6 Farben" von Horst Bartnig, das mit ähnlich geometrischer Formensprache genauso ästhetisch wirkt, ahnt, was gemeint ist, wenn man sagt, dass Magdeburg vor 100 Jahren eine Stadt der Moderne gewesen sei. Denn in dieser Tradition haben auch die beiden Künstler ihre Karriere an der Kunstgewerbe- und Handwerkerschule begonnen. Diese eindrucksvoll-dunklen Porträts stammen von dem in Halle (Saale) geborenen Maler Rolf Händler, auch er hatte in Magdeburg studiert. Bildrechte: Norbert Pohlmann

Auf zwei große Maler aus der Magdeburger Tradition verweist Kurator Eisold, zum einen Horst Bartnig, der einer der ganz wichtigen Exponenten für die konkrete Kunst in Ostdeutschland gewesen sei. Der zweite, der überregionale Bedeutung erlangt habe, sei Rolf Händler, der laut Eisold mit seinen Bildern inzwischen in allen wichtigsten, zumindest ostdeutschen Museen vertreten sei.

Bekannt seien auch die Illustratoren, die in Magdeburg zeichnen gelernt hätten, so Norbert Eisold – beispielsweise Eberhard Binder oder Gerhard Lahr, die für die ostdeutsche Buchszene prägend gewesen seien. Binder, der viel in Kooperation mit seiner Frau Anneliese gearbeitet hat, habe über 800 Bücher illustriert.

Neben Gemälden unterschiedlicher Sujets sind in der Schau auch Fotografien zu sehen: Alltagsszenen der DDR von Konrad Hoffmeister oder das wohl bekannteste Bild von Thomas Billhardt aus dem Vietnamkrieg. Auf diesem führt eine schmächtige vietnamesische Kämpferin einen ihr körperlich deutlich überlegenen US-Soldaten ab. Der Fotograf Thomas Billhardt, geboren in Chemnitz, hat an der Fachschule für angewandte Kunst in Magdeburg studiert. Bildrechte: imago images/Charles Yunck

Schöpfer der "Gläserne Blume" des Palastes der Republik

Auch gab es in Magdeburg eine ausgezeichnete Fachabteilung Glas, sagt Kurator Eisold. So sähe man in der Ausstellung abstrakte Skulpturen von Reginald Richter, den man vor allem durch seine "Gläserne Blume" im Palast der Republik kenne, oder Gebrauchsgegenstände aus Glas: Vasen oder eine Bowle-Schale vom Designer Horst Gramß entworfen, der später 30 Jahre lang für die Vereinigten Lausitzer Glaswerke tätig gewesen sei.

Es gab wahrscheinlich weniger Haushalte im Ostdeutschland, die nicht irgendein von ihm entworfenes Glas im Schrank stehen hatten. Kurator Norbert Eisold über den Glaskünstler Horst Gramß

So zeigt diese Schau ein durchaus eigenwilliges Konglomerat an Werken, die in dieser Zusammenstellung nicht nur neue Blickwinkel schafft, sondern ein faszinierendes Gesamtbild, über die Qualität dieser Schule. So wird einmal mehr deutlich, welch schwerwiegende Folgen die Schließung einer Einrichtung wie der Kunstgewerbe- und Handwerkerschule Magdeburg für eine Stadt haben kann.

Die berühmte "Gläserne Blume" im Palast der Republik wurde von Reginald Richter geschaffen, der seine Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Magdeburg absolviert hatte. Bildrechte: imago/NBL Bildarchiv

