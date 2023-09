Ehrung für prägende Figur der Gitarrenszene Peter Finger

Flamenco aus Spanien mit Rafael Cortez Trio

Konzert nur mit Gitarristinnen

Vier Tage dreht sich beim 6. Internationalen Gitarrenfestival in Magdeburg alles um die Welt der Saiteninstrumente. Das "International" im Namen des Treffens bezieht sich nicht nur auf die Herkunft der musikalischen Gäste, sondern auch auf die Internationalität und Diversität der Stilistiken. So treffen Global Popsounds auf Flamenco oder Singer/Songwriter auf Blues und Jazz. Jeden Tag bietet das Festival vom 7. bis 10. September eine andere Perspektive auf den Saitenzauber.

Würdigung eines Idols der Gitarrenszene

Der Eröffnungsabend am Donnerstag ist eine Hommage an eine ganze Gitarristenszene, an deren Spitze der Gitarrist Peter Finger steht. Er ist Chef des Labels "Akustik Musik" und Herausgeber der Zeitschrift "Akustik Gitarre". Festivalmacher Stephan Bormann begründet die Würdigung: "Peter Finger ist einer, der die deutsche und auch internationale Gitarrenszene, mit dem was er aufgebaut hat, auch wirklich prägt. Und dem auch viele Musiker zu Dank verpflichtet sind. Er hat ein Label initiiert, die erfolgreichste Gitarrenzeitschrift in Deutschland etabliert – und ist zudem ein ausgezeichneter Gitarrist, der weltweit tourt." Peter Finger hat großen Einfluss auf die deutsche Gitarrenlandschaft ausgeübt. Bildrechte: Manfred Pollert

Zwischen Meisterschaft und Klangexperiement

Der Festival-Freitag bringt unter dem Thema "With Fingers and Style" die Gitarrenkünstler Christian Zack, Hands On Strings und Jon Gomm auf die Bühne. Zack ist Preisträger des European Guitar Awards 2021 und nicht nur Gitarrist, er komponiert auch und stellt selber Saiteninstrumente her.

Das Duo Hands On Strings besteht aus Thomas Fellow und Stephan Bormann, die beide feste Größen in der deutschen Gitarrenszene sind. Der Brite Gomm arbeitet gerne experimentell mit seinem Instrument, er benutzt die Gitarre auch mal als Percussioninstument oder erzeugt gänzlich ungewohnte Klänge damit, die eher an einen Synthesizer erinnern. Jon Gomm sieht die Gitarre als Quelle vielfältiger Klangmöglichkeiten. Bildrechte: Tom Martin

Flamenco aus Spanien gehört dazu

Bei aller Moderne wird in Magdeburg aber auch die Tradition nicht vergessen. Die klassische Flanke schließt am Samstag das Rafael Cortez Trio aus Spanien. Spätestens seit Paco de Lucia ist der Flamenco im europäischen Gitarrenkanon fest verankert. Cortez führt diese Tradition mit Bravour, Talent und viel Energie weiter. Er ist bereits das zweite Mal beim Internationalen Gitarrenfestival dabei. Das Thema Flamenco mit Cortez als einen der Protagonisten der Szene solle immer mal wieder auftauchen, begründet der künstlerischer Leiter des Festivals, Bormann, die Auswahl.

Viele Gitarrenfans verbinden den Flamenco mit der Gitarre als das zentrale Thema. Stephan Bormann, Künstlerischer Leiter des Internationalen Gitarrenfestivals

Rafael Cortés hat sich dem Flamenco verschrieben. Bildrechte: Christoph Giese

Bei dem Samstags-Konzert unter dem Motto "Global Sounds" spielt neben dem Rafael Cortez Trio auch das AKA Trio, bestehend aus dem italienischen Gitarristen Antonio Forcione, dem senegalesischen Koraspieler Seckou Keita und dem brasilianischen Percussionisten Adriano Adewale.

Nachmittag der Gitarristinnen

Wie stark, agil und virtuos die weibliche Gitarrenszene ist, lässt der "Ladies Afternoon" am Sonntag ab 17 Uhr im Gesellschaftshaus Magdeburg nur erahnen. Was ein bisschen nach Teekränzchen klingt, ist ein funkelnder Einblick in ein berauschendes künstlerisches Universum, das leider vom männlichen Gitarrenspiel noch immer überlagert wird. Hier leistet das Festival mit Blick auf mehr Diversität und geschlechtlicher Ausgewogenheit in der Programmplanung Verstätigungsarbeit. Lucy Zhao spielt die Pipa, das Saiteninstrument gehört seit Jahrhunderten zur chinesischen Musiktradition. Bildrechte: Dustin Furlow

Der Nachmittag ist nicht der Quote geschuldet, sondern ausschließlich der herausragenden Qualität der Musikerinnen. Mit Sophie Chassée aus Deutschland betritt eine absolute Virtuosin auf der Gitarre und Deluxe-Songwriterin die Festivalbühne. Sie teilt sie sich mit der Niederländerin Karlijn Langendijk und der Chinesin Lucy Zhao. Letztere ist einzige Solokünstlerin des Festivals, die keine Gitarristin ist, sondern die chinesische Pipa spielt, eine gezupfte Schalenhalslaute.