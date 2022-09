Eigentlich hatten sich viele Veranstalter und Künstler aus Magdeburg auf einen rauschenden Wiedereinstieg nach zwei Jahren Corona-Pandemie gefreut. Endlich wieder auftreten, endlich wieder volle Säle, endlich wieder live! Nun scheint ausgerechnet dieses Jahr aber für viele das schwerste zu werden. Die steigenden Energiepreise und ausbleibendes Publikum drohen viele Einrichtungen in die Knie zu zwingen.

Besonders prekär ist die Lage im soziokulturellen Zentrum "Moritzhof" in der Magdeburger Neustadt. Eigentlich ist der Moritzhof überregional für sein vielfältiges Programm bekannt. In drei Sälen läuft hier Programmkino, auf mehreren Bühnen gibt es Konzerte, Lesungen, Theater, Poetryslam, Comedyprogramme und Kabarett. Auch in der Nachwuchs- und Stadtteilarbeit ist der Moritzhof eine wichtige Institution. Doch momentan kämpft das Kulturzentrum um seine Existenz.