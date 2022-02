Welche Bilder lassen sich in den Grenzen von Ländern oder Regionen erkennen? Seit Mai 2020 geht Max Schörm dieser Frage nach und veröffentlicht illustrierte Karten aus aller Welt auf seinem Instagram-Kanal @the-map-art. So sieht Guatemala für ihn aus wie der Kopf eines Mayakriegers mit Kopfschmuck. In Frankreich kann man – mit etwas Fantasie – ein zeitunglesendes Nashorn erkennen.