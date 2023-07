Aufgewachsen in Magdeburg, studiert in Halle, jetzt Maler in Leipzig – Robin Zöffzig gehört zu den jungen Künstlern, die in der Region geblieben sind und das inzwischen mit Erfolg. In Magdeburg stellt er nun Bilder aus, die während der Corona-Zeit entstanden sind. Er ist ein Künstler, der auch in weniger guten Zeiten Wert darauf legt, dass der Mensch Spaß haben soll.

"Magdeburg ist immer mein Heimspiel"

"Ich war während des Lockdowns unterwegs in der Stadt: Volle Häuser, leere Straßenbahnen und Fabriken", erklärt Robin Zöffzig mit Blick auf die Bilder, die ein wenig an die neunziger Jahre erinnern, als die Fabriken nicht wegen Corona, sondern wegen der Wirtschaftskrise im Osten leer standen.

Obwohl Robin Zöffzig in Leipzig lebt und arbeitet, hat er zu seiner Heimatstadt Magdeburg noch immer ein besonderes Verhältnis: "Ich stelle natürlich in Berlin, Dresden, Leipzig oder Halle aus, aber Magdeburg ist immer mein Heimspiel. Ich habe hier besondere Fans und das spürt man, immer wenn ich hier ausstelle."

Robin Zöffzig stellt derzeit in Magdeburg aus. Seine Kunst wird kritisiert, aber auch ausgestellt und besucht. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Kunst ja, aber bitte nicht so ernst

Studiert hat Robin Zöffzig an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle. Daran erinnert er sich mit gemischten Gefühlen: "Das war sehr anstrengend, weil wir intellektuelle Kunst gemacht haben. Das heißt, man verstand ein Bild erst, wenn man vier Seiten Text dazu gelesen hatte."

Nach dem Diplom, im eigenen Atelier heftete er zunächst einen großen Zettel an die Wand und auf dem stand: Keine Inhalte. "Ich habe mir dann vorgenommen, ein Jahr nur Weiber und Kerle zu malen, ohne groß nachzudenken. Aber so kommt man zu neuen Inhalten." Und mit diesen Porträts erregte er auch ziemlich bald Aufsehen.

Er male Körper, die in ihrer Übertreibung sexualisiert wirkten, so der Vorwurf, der sich vor allem auf seine Frauenporträts bezog. Der Maler selbst verweist allerdings auf die Popkultur, also das, was uns täglich umgibt: "Ich hole meine Anregungen aus der Mode und sehe da bestimmte Tendenzen. Oder so was wie Germany's Next Topmodel. Ich habe das Gefühl, die Redaktion beobachtet mich die ganze Zeit. Wenn ich was mit Lackklamotten male, dann ist es ein Jahr später dort."

Corona-Folgen für die Kultur

"Es sind gerade schwere Jahre" bestätigt Robin Zöffzig und setzt dann hinzu: "Wir müssen jetzt wieder zu Fuß gehen, denn der Ferrari ist verkauft." Jammern gehört also nicht zu den hervorstechenden Eigenschaften von Robin Zöffzig. Das zeigt sich auch dem Titel seiner Magdeburger Ausstellung: "Safe Space". Das sind Räume, in denen Technopartys stattfinden, nicht selten illegal und vor allem in den neunziger Jahren eine Möglichkeit, dem schwierigen Alltag im Osten zu entkommen.

Daraus ist inzwischen eine eigene Kultur geworden, der sich auch Robin Zöffzig verbunden fühlt: "Die Leute haben mal für drei Stunden Spaß. Egal, was die Nachrichten vermelden. Das versuche ich auch mit meiner Kunst so zu machen, dass die Leute sich halt doch ein bisschen Spaß mit nach Hause nehmen."

Zöffzig sagt: "Ich stelle natürlich in Berlin, Dresden, Leipzig oder Halle aus, aber Magdeburg ist immer mein Heimspiel." Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Wärmepumpen statt Kunst

Aber Robin Zöffzig ist keiner, der sich im Atelier verbarrikadiert, um sich vor den Zumutungen der Gegenwart zu schützen. Ganz im Gegenteil, denn er ist ein aufmerksamer Beobachter der Verhältnisse. Und so macht sich der Maler natürlich auch zu den aktuellen Debatten seine Gedanken: "Die Kunst trifft es natürlich als erste. Wer sich eine Wärmepumpe einbauen muss, gibt weniger Geld für Bilder aus." Andererseits können Bilder die Seele wärmen, was bei Wärmepumpen ja eher nicht der Fall ist.

Natürlich haben auch Robin Zöffzigs Bilder einen realen Heizwert, aber der Maler warnt vor solcher falschen Nutzung: "Auch in ganz schlechten Zeiten ist es nicht zu empfehlen, Bilder zu verheizen. Das ist auch schlecht für die Umwelt, denn da sind ja jede Menge Chemikalien drin."