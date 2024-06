Die Ausstellung "My brother's cats" beginnt mit einem Katzenfilm. Eine Katze mit einer Glitzerkette um den Hals sitzt auf einer nicht detonierten Bombe. Das sieht der Betrachter erst auf den zweiten Blick. Entstanden ist der Film in Charkiw im Jahr 2022.

Der 1960 geborene Sergiy Bratkov ist eigentlich bekannt für seine ergreifenden Porträts. Auf den ersten Blick wirken seine Protagonisten fast anmutig. Beispielsweise ein junges Mädchen, das auf einem alten Sessel sitzt. Erst auf den zweiten Blick sieht man an ihrer Pose: Sie wurde zum Sexualobjekt degradiert. Ein paar Fotos haben es in die Ausstellung geschafft: Auf einem ist Bratkovs Vater zu sehen, ein sympathischer alter Mann. Beim genaueren Hinsehen sieht der Betrachter einen bekleckerten Latz, ein schmutziges Bett, Kanister als Armstützen.

"Das zeichnet Bratkovs Fotos aus. Dieser zweite Blick, der hat ihn bekannt gemacht", sagt die Direktorin des Kunstmuseums, Annegret Laabs. Diese Werke wollte sie ursprünglich auch zeigen, mit dem Beginn des Krieges rückte diese Idee jedoch in den Hintergrund. Daher sind jetzt hauptsächlich Werke zu sehen, die in Frankfurt am Main entstanden sind. Bratkov hat Kriegsbilder aus der Zeitung ausgeschnitten, vergrößert und übermalt.

Zu sehen sind Gebäude in seiner Heimatstadt Charkiw. Alles ist vom Künstler überpinselt, mit seiner Farbe tilge er die Gebäude, so wie der Krieg die Gebäude tilgt, erklärt Laabs. Das gleiche macht er mit den Menschen. Sie verschwinden unter der Farbe, die der Künstler aufgetragen hat. Diese klare Bildsprache ist bedrückend.

Der Museumsleiterin des Kunstmuseums Magdeburg Laabs ist bewusst, dass das Thema Krieg gerade sehr belastet und dass jemand, der Kunst erleben will, vielleicht auch mal abschalten möchte. Aber Kunst könne einen anderen Blick ermöglichen als Fernsehbilder, meint sie. Die Kunst zeige die Seele der Menschen, des Künstlers. Das Team des Kunstmuseums Magdeburg lässt die Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung "My brother's cats" zudem nicht allein. Sie bieten Führungen und Gespräche an. Einen Katalog zur Ausstellung gibt es auch.