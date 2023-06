Spiel und Spaß, gemeinsam in Gruppen, unabhängig davon, wo die Einzelnen herkommen oder welche Sprache sie sprechen – so lautet seit mehr als 20 Jahren das Motto der Kita. Aufgebaut hat das Konzept Claudia Rondio. Für sie war es bereits zu Beginn wichtig, die Gesellschaft der Stadt auch in der Kita abzubilden. Seit diesem Jahr leiten die Kinder von Rondio die Kita. Sohn Eicke will das Konzept weiterführen und auch ausbauen.