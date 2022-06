Ostfalenpark Landeskriminalamt zieht von Magdeburg nach Barleben

Hauptinhalt

Das Landeskriminalamt soll in ein neues Gebäude in Barleben außerhalb von Magdeburg umziehen. Innenministerin Tamara Zieschang und Finanzminister Michael Richter haben die Pläne am Dienstag am Baugrundstück vorgestellt. Eine Sanierung des alten Standortes ist laut Zieschang nicht sinnvoll. Der Neubau im Ostfalenpark Barleben ist das bisher größte Investitionsvorhaben der Landespolizei.