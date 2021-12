Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner harten Kritik an einer umstrittenen Auftragsvergabe des Uniklinikums Magdeburg . Wie der Rechnungshof am Freitag mitteilte, kommt man in einem Prüfungsbericht zu der Erkenntnis, dass das landeseigene Uniklinikum gegen grundlegende Regelungen des Vergaberechts verstoßen habe: Ab Ende 2020 hatte die Klinik Atemschutzmasken von einer jungen Firma bezogen, deren Mitgründer und Mitgesellschafter der Sohn des Ärztlichen Direktors des Uniklinikums, Hans-Jochen Heinze, ist. Bezahlt wurden dafür 654.000 Euro netto. Auch die Ermittlungsbehörden interessieren sich für den Fall.

Das Uniklinikum Magdeburg bestätigte auf Nachfrage den Erhalt des Prüfungsberichts und will sich in der kommenden Woche dazu äußern. Laut Landesrechnungshof hat es nun erneut Gelegenheit, sich zu äußern. "Die Erörterungen sind also noch nicht abgeschlossen", so der Landesrechnungshof.