Pläne fürs Schulgesetz Höhere Mindestschülerzahlen sorgen für Diskussion im Landtag

25. Oktober 2024, 07:53 Uhr

Das neue Schulgesetz von Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) sieht vor, dass es Mindestschülerzahlen in den großen Städten gibt. Außerdem sollen Gastschulbeiträge abgeschafft werden. An all dem gibt es Kritik – nicht nur seitens der Opposition, sondern auch aus den eigenen CDU-Reihen. Das Thema wird am Freitag im Landtag in Magdeburg diskutiert.