Möglicher Überfall Lebensgefährlich verletzter Mann in Magdeburg gefunden

Zwei Passanten haben in der Nähe des Hauptbahnhofes in Magdeburg einen lebensgefährlich verletzten Mann gefunden. Laut Polizei hatten sie ihn am Freitagnachmittag auf einem Parkplatz in der Bahnhofsstraße gegenüber der Hausnummer 21 entdeckt und erste Hilfe geleistet. Der 34-jährige war den Angaben zufolge möglicherweise Opfer eines Verbrechens geworden. Der Mann hatte demnach zu den Passanten gesagt, er sei ausgeraubt worden. Danach sei er ohnmächtig geworden.