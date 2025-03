Landkreis Harz Auszeichnung: Jugendlicher rettet Kind vor Ertrinken

27. März 2025, 14:16 Uhr

Helden sehen selten aus wie in Hollywoodstreifen. Manchmal sind sie auch erst 14 Jahre alt und wohnen im Harz, wie Lucas Häbecke. Weil er einen achtjährigen Jungen aus dem vereisten Dorfteich in Dingelstedt gezogen und ihn damit möglicherweise vor dem Ertrinken gerettet hat, ist er am Mittwoch als Lebensretter ausgezeichnet worden.