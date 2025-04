Das sei in der heutigen Zeit sehr selten, dass junge Menschen hinschauen und helfen. Zu Beginn einer Kreistagssitzung waren deshalb alle Mitglieder aufgestanden und hatten dem Lebensretter applaudiert. Ende April bekam Häbecke dann auch von Ministerpräsident Reiner Haseloff die Rettungsmedaille des Landes Sachsen-Anhalt überreicht.

Der Jugendliche hatte im vergangenen Februar in Dingelstedt bemerkt, wie ein Achtjähriger auf dem zugefrorenen Dorfteich einbrach. Beim Versuch, ihn herauszuziehen, sei er selbst ins Wasser gestürzt. Nach ein paar Minuten habe er es geschafft, den Jungen und sich selbst zu retten. Der 14-jährige Lucas sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ich habe nicht darüber nachgedacht, sondern einfach gemacht."

Mutter Heidi Häbecke sagte, sie seien stolz auf ihren Sohn, hätten sich aber hinterher auch Gedanken gemacht. So habe man sich schon überlegt, was hätte noch passieren können. Er hätte ja auch unter das Eis rutschen können. "Respekt, dass er das ohne zu überlegen gemacht hat, das andere Kind hätte jetzt auch tot sein können", so Häbecke.