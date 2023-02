Der junge Lehrer Daniel Straub sagt: "Ich glaube, diese Variante, die jetzt gewählt worden ist, ist nicht zielführend." Er wolle vernünftigen Unterricht machen, der die Schüler begeistert. Dies sei unter den aktuellen Bedingungen bald nicht mehr nötig. Und dann spricht er aus, was viele junge Lehrerinnen und Lehrer an diesem Tag sagen: "Ich meine, auf Dauer muss ich nicht in Sachsen-Anhalt bleiben, sonst gehe ich anderswo hin."

Dass zu viele Lehrkräfte abwandern und wegen der Zusatzbelastung noch mehr in Teilzeit gehen werden, befürchten auch andere Demonstrationsteilnehmer. Vor allem um den Nachwuchs müsse man sich besser kümmern. "Wir müssen das Abwandern der Studierenden aufhalten. Damit wäre es viel getan. Und damit, den Studierenden das Ganze attraktiver zu machen und sie in die Schulen mit reinzuholen, statt der oft sehr theoretischen Ausbildung", sagt die junge Lehrerin Julia Triebel.

So geht der Streit zwischen Lehrerinnen und Lehrern und dem Bildungsministerium in die nächste Runde. Die GEW ruft zu einer weiteren Kundgebung am Dienstag auf dem Marktplatz in Halle auf.