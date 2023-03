Ökonomen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung (IWH) in Halle haben erneut die Umstände für die geplante Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg kritisiert. Der stellvertretende Präsident des Instituts, Oliver Holtemöller, sagte dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" (€), der Standort sei nicht attraktiv genug, um die nötige Zuwanderung zu erreichen. "Niemand steht Schlange, um in Sachsen-Anhalt arbeiten zu dürfen", sagte Holtemöller. Grund sei auch die "verbreitete Ausländerfeindlichkeit" im Osten der Bundesrepublik. Die Ministerpräsidenten würden diesen Standortnachteil "ignorieren und leugnen".