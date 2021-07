Die Polizei hat in Magdeburg einen menschlichen Torso in der Elbe gefunden. Wie eine Polizei-Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT sagte, wurden die menschlichen Überreste an der Anna-Ebert-Brücke am Donnerstagvormittag entdeckt. Polizei und Feuerwehr waren an der Alten Elbe im Einsatz.