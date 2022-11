Aber mit ihren Aktionen sorgt die "Letzte Generation" überwiegend für Unverständnis und Ablehnung. Dies aber ist im Sinne einer demokratischen Aushandlung von gesellschaftlichen Zielen sicherlich der falsche Weg, um den Klimaschutz in Deutschland zu beflügeln. Es besteht also die Gefahr, dass der Klimaschutz eher diskreditiert als gestärkt wird durch solche Klebeaktionen.

Nach Angaben des Dessauer Umweltbundesamtes verursacht derzeit ein Deutscher im Durchschnitt rund 11,2 Tonnen CO2 pro Jahr – das ist viermal so viel, wie ein Inder jährlich verursacht. Damit ist klar, dass unsere Art zu konsumieren weder hier noch anderswo auf diesem Planeten eine Zukunft hat. Um den Klimawandel moderat ausfallen zu lassen, müssen wir in den nächsten Jahren auf eine Zahl von möglichst unter zwei Tonnen CO2-Ausstoß pro Kopf kommen.

Wie das gelingen soll, ist derzeit noch ziemlich unklar. So wie die Klimaaktivistinnen auf der Straße, so kleben wir nämlich an unseren Gewohnheiten, fliegen in den Urlaub, fahren täglich unser Auto durchs Land und essen weiterhin mehr Fleisch, als uns guttut. Vor uns liegt also eine Entwöhnung und wer schon mal mit dem Rauchen aufgehört hat oder auch nur zeitweilig auf Dinge verzichtete, der weiß wie sehr die Stimmung in solchen Phasen angespannt ist.