Eine Pressesprecherin der Bündnisses sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass dies nicht die letzte Blockade in Magdeburg bleiben werde. Man würde ab jetzt sehr häufig Straßen in der Landeshauptstadt blockieren. In Magdeburg hatten die Aktivisten zuletzt Ende November die Bundesstraße 1 in der Nähe des Uniplatzes blockiert.