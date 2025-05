In Sachsen-Anhalt feiern am Freitag junge Menschen ihren letzten Tag an der Sekundarschule. Allein Magdeburg erwartet bis zu 600 junge Feiernde im Stadtpark Rotehorn .

Die Stadtverwaltung mahnt zur Vorsicht – und erinnert an geltende Regeln: Da ein Großteil der Feiernden noch keine 18 Jahre alt ist, ist demnach Rauchen und Trinken von "hartem Alkohol" in der Öffentlichkeit verboten . Auch Cannabiskonsum sei tabu.

Die Prüfungen für den Haupt- oder Realschulabschluss hatten in Sachsen-Anhalt am 25. April mit den Prüfungen für das Fach Deutsch begonnen. Am 28. April fanden die Englisch-Prüfungen statt und am 30. April die Mathe-Prüfungen. Nun stehen noch die mündlichen Prüfungen an, bis dann die Gesamtnoten verkündet werden.