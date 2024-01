Landwirte begrüßen in Magdeburg das neue Jahr und zeigen Protest

Neben den Spenden und der traditionellen Begrüßung des neuen Jahres richteten die Landwirte deutliche Worte an die Politik. Viele Landwirte sind etwa unzufrieden mit geplanten Kürzungen. So waren an vielen Traktoren Plakate und Banner befestigt. Auf denen stand etwa "Deutschland, willst du deine Bauern noch?", "No farmers, no food, no future" oder "Fachkräftemangel gibt es nur in der Politik".

Bildrechte: MDR/Christoph Dziedo

"Wir sind heute hier versammelt, (...) einmal um wieder ein Lächeln in alle Gesichter in Magdeburg zu zaubern und auch mit einem kleinen Demo-Hintergrund, um die Zukunft der Landwirte in Sachsen-Anhalt zu sichern", erklärte Lorenz Böcker vom Organisations-Team. Der Protest richtet sich unter anderem gegen die Streichung des Agrar-Diesels.